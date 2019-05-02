مصلحة الليطاني باشرت اخلاء تجمع للنازحين عند مفرق قانا

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان انه "اخلاء تجمع للنازحين تمهيدا لإزالته في حرم وتراجع قناة ري القاسمية، عند مفرق قانا في نطاق ​البرج الشمالي​ حيث تصب ​المياه​ الاسنة و​الصرف الصحي​ الناتج عنه في قناة ري القاسمية".

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