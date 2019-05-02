طرابلسي: الجميعات الاممية تقدم للنازحين إمدادات تشجعهم على البقاء

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​ الى أن "​البطالة​ لها أسباب عديدة ومناه مثلا ​النزوح السوري​، فالبلديات يجب أن تنفذ القوانين ضمن الاطار البلدي، والعامل السوري والغير لبناني يحق له العمل في فقط في ​الزراعة​ و​البيئة​ وأعمال العمار"، مشيرا الى أنه "في هذا السياق ​بلدية الحدث​ طبقت القانون بنجاح تام. النزوح السوري ضاغط وأزمة وطنية كبيرة يجب أن تتعالج خصوصا أن الجميعات الاممية تقدم لهم إمدادات تشجعهم على البقاء".

وأوضح طرابلسي في حديث اذاعي أن "البطالة لها أيضا سبب آخر وهو سوء التوجيه، يجب أن نرى إذا الإختصاصات لها فرص عمل خصوصا أن بعض الوظائف تموت وليس لها سوق عمل في لبنان أو الخارج وهناك تضخم في سوق العمل"، مضيفا: "مثلا تحضيرا لقطاع النفط هل لدينا كل المهن المطلوبة لهذا القطاع أم ستأتي عمالة أجنبية آسيوية؟".

ورأى أنه "يجب أن يبقى لدينا أمل ونشجع بعضنا للبحث عن عمل، والبحث عن دورات مهنية سريعة "، مبينا أنه "منذ عام 1977 تم إنشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام وهي الهيئة الوحيدة التي يجب أن تقوم بتدريب ​الشباب​ وهي تدرس سنويا ألف شخص، قسم الاعداد جيدا جدا لكن قسم التوظيف في هذه المؤسسة لا يقوم بتوظيف أي شخص، وهذا الامر تقوم به مؤسسات خاصة تبغي الربح"، كاشفا أن "هناك 3500 وظيفة متاحة في لبنان".