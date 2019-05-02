واكيم: البعض يحاول تشويه صورة القوات وتسريب محاضر واشنطن مشوه

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​عماد واكيم​ في حديث إذاعي إلى أن "تسريب محاضر ​واشنطن​ ليس عملا سياسيا نظيفا بل تسريبا مشوها، وكان بالإمكان أن تخرج المحاضر بشكل رسمي عن ​الدولة اللبنانية​"، مشددا على أن القوات أعلنت عنه سابقا.

ولفت إلى أن "العمل السياسي له قوانينه، ويفترض النظافة وتحديدا ما يتعلق بتصرف رجال الدولة، فهذا يسيء إلى صورة كل لبنان"، مؤكدا أن هذا التصرف لن يسيء إلى صورة القوات التي لها تاريخها المعروف". وقال: "ان ​القوات اللبنانية​ تنادي ببناء الدولة اللبنانية و​القوى الأمنية​ عموما هي العمود الفقري وخصوصا الجيش، فنحن، كما دائما، عندما ننادي بحصرية ​السلاح​ بيده، يعني أننا لا نريد ميليشيا ك​حزب الله​ لتدافع عنا، وحكما ليس لدينا بديل عن الجيش ولم نطرح حلولا أخرى بديلة".

وأضاف: "البعض يحاول تشويه صورة القوات كأنها تحاول التسكير على ​الجيش اللبناني​، وهذا ينم عن تصرف سياسي غير محترف وتصرف رجال دولة غير محترفين".

وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها القوات إزاء هذا التسريب، أوضح أنها "تنحصر في شرح الموقف السياسي والتغطية الإعلامية". وسأل: "هل نشتكي على الدولة او وزير معين او سفير؟"، متمنيا على بعض السياسيين أن "يتصرفوا فعلا كرجال دولة، وبهذه الطريقة يصلون إلى أعلى المراكز، فليس بالكذب والشعبوية وتأليف الأخبار يبنى الوطن".