وفاة المطران رولان أبو جودة عن عمر يناهز الـ89 عاماً

توفي مثلث الرحمات المطران ​رولان أبو جودة​ عن عمر يناهز الـ89 عاماً، في ​مستشفى المعونات​ بعدما كان دخل في غيبوبة منذ 6 اشهر.

إشارة الى ان المطران ابو جودة هو من مواليد جل الديب (7 أيلول 1930)، سيم مطرانا على يد مثلث الرحمات البطريرك انطونيوس خريش في 23 آب 1975 وانتخب نائبا بطريركيا عاما، واستمر في هذا المنصب في عهد البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.