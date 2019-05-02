مسؤول ايراني: على الأميركيين التفكير جديا بترك المياه الخليجية ونحن ننصح بذلك

اعتبر قائد البحرية في ​الجيش الإيراني​ الأميرال حسين خانزادي أن "الوجود الأميركي في ​المياه​ الخليجية استعراضي بهدف ابتزاز ​الدول الخليجية​"، مؤكداً أن "قواتنا المسلحة في ​مضيق هرمز​ مستعدة للتعامل مع أي أوضاع مستجدة"، مشيراً إلى أنه "على الأميركيين التفكير جديا بترك المياه الخليجية ونحن ننصح بذلك".

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