مسؤول أميركي:فنزويلا من الساحات التي تشهد خلافا بين البيت الابيض والـCIA

نقلت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الاميركية عن مسؤول أميركي سابق بأن "كبار مستشاري الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ استفاقوا الثلاثاء معتقدين أن التمرد في ​الجيش​ الفنزويلي سيطيح بالرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​"، مشيرا إلى أن "مادورو ظل في السلطة ومستشارو ترامب حملوا مسؤولية احباط خطتهم لكوبا و​روسيا​ و3 مسؤولين فنزويليين".

ولفت إلى أن "اجتماع الأمس لم يبحث بالتفصيل الخيار العسكري مع استبعاد مسؤولي ​البنتاغون​ التدخل العسكري"، مشيرا إلى أن "الأحداث الأخيرة قد تدفع ​الادارة الاميركية​ للنظر في تطوير مسارات العمل المحتملة بشأن ​فنزويلا​"، مضيفا: "وقوف الفنزويليين وراء مادورو طرح اسئلة حول ما اذا كان ترامب اصبح اقل ثقة بالجهود لإطاحة مادورو".

وأشار إلى أن "فنزويلا من الساحات التي تشهد خلافا بين البيت الابيض والسي آي آي".