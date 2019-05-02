أفادت مصادر في ​الشرطة الفنزويلية​ لوكالة "​نوفوستي​" عن "مقتل شخصين نتيجة ​احتجاجات​ المعارضة المستمرة في البلاد منذ 30 نيسان الماضي"، مشيرةً إلى أن فتاة بالغة من العمر 27 عاما قتلت متأثرة بإصابتها في الرأس وأصيبت الفتاة بجروح أثناء الاشتباكات التي وقعت في العاصمة كاراكاس، فيما قتل شخص آخر في ولاية أراغوا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "نوفوستي": مقتل شخصين جراء الاحتجاجات في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.