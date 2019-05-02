مسؤول إماراتي: الأولوية في ليبيا هي لدعم الاستقرار والتصدي للتطرف والإرهاب

أكد مسؤول إماراتي لقناة "الحدث" أن "الأولوية في ​ليبيا​ هي لدعم الاستقرار والتصدي للتطرف و​الإرهاب​"، مشيراً إلى أن "فصائل متطرفة لاتزال تسيطر على العاصمة الليبية ​طرابلس​ وتعرقل الحل السياسي".

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