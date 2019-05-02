قرقاش: الدول العربية تدعم الانتقال في السودان وتريد استقراره

شدّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من المشروع تمامًا أن تدعم الدول العربية انتقالًا منظّمًا ومستقرًّا في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات".
وكانت قد تعهّدت الإمارات والسعودية الشهر الماضي بتقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان، لتقدّما يد العون للقادة العسكريين الجدد الّذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير، بعد احتجاجات حاشدة استمرّت أسابيع.
ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الإنتقالي، لتشكيل هيئة تضمّ مدنيّين وعسكريّين للإشراف على العملية الإنتقالية، غير أنّهم وصلوا إلى طريق مسدود بشأن من يسيطر على الكيان الجديد.
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