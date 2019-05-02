متظاهرون بنيويورك الأميركية يطالبون ترامب بعدم التدخل في شؤون فنزويلا

طالب متظاهرون في مدينة ​نيويورك​ الأميركية، الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، بالتوقف عن التدخل في شؤون ​فنزويلا​ الداخلية خلال مسيرة نظمها مئات الأشخاص، بدأت من ميدان "كولومبوس" حتى انتهى بها المطاف أمام ​برج ترامب​ بنيويورك، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من أيار من كل عام.

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