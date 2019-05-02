متظاهرون بنيويورك الأميركية يطالبون ترامب بعدم التدخل في شؤون فنزويلا

طالب متظاهرون في مدينة نيويورك الأميركية، الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بالتوقف عن التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية خلال مسيرة نظمها مئات الأشخاص، بدأت من ميدان "كولومبوس" حتى انتهى بها المطاف أمام برج ترامب بنيويورك، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من أيار من كل عام.
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