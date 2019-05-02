أساتذة الزنزانة 9 يطالبون بالترقية الإستثنائية ضمن مسيرة بفاتح ماي -فيديو

طالب رجال التعليم المنضوون ضمن تنسيقية أساتذة الزنزانة 9 الحكومة بالوفاء بوعودها، وإجراء ترقية استثنائية تخرجهم من السلم المندرجون فيه منذ سنة 2012 ومن الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشونها.
أساتذة الزنزانة 9 أصروا على الحضور ضمن احتجاجات فاتح ماي بمدينة الرباط في مسيرة توقفت مدة طويلة أمام مبنى البرلمان، رافعين شعارات منددة بتجاهل الحكومة لمطالبهم.
وفي تصريح لـ”اليوم 24″ طالب إبراهيم الرياضي، القيادي بذات التنسيقية، بالسرعة في معالجة القضية التي تمس أكثر من 4000 أستاذ وأستاذة عبر ترقية استثنائية، نافيا صحة ما روجه وزير التعليم سعيد أمزازي حول حل الملف.
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