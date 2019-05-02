الحلوطي: هناك تعاون مع النقابة و”البيجدي” لأننا اوفياء لعبد الكريم الخطيب

قال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام لاتحاد الوطني للشغل، أمس الأربعاء، على هامش احتفالات النقابة بعيد الأممي للشغل، إن “هناك تعاون بين حزب المصباح والنقابة”.

وأشار الحلوطي، في كلمته، رفقة سعد الدين العثماني، “نحن عندما نتعامل مع حزب لا يعني أننا تربطنا علاقة مع الحكومة”

وأكد الحلوطي، أن” النقابة لا تخفي تعاونها مع حزب العدالة والتنمية، لأننا سنبقى أوفياء لعبد الكريم الخطيب”، الذي قال إنه “مؤسس النقابة وحزب العدالة والتنمية”.

وأضاف ” قد نختلف مع الحكومة في كثير من الأحيان ” مستطردا “صحيح أن حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة، لكن أيضا الحكومة تسيرها ستة أحزاب” .

وأكد الحلوطي “نحن تتضامن ونتعامل مع حزب العدالة والتنمية، سواء كان في المعارضة او داخل الحكومة، لأننا اوفياء للخطيب”.