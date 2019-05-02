"كيان" تكثف نشاطها لمنع التحرش في أماكن العمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظم "كيان- تنظيم نِسوي"، مؤخرًا، عددا من الورشات والأيام الدراسيّة والاستشارات، التي خصصها لرفع الوعي لآفة التحرش الجنسي في أماكن العمل، علمًا أنّ الضحية وفي أغلب الحالات هي امرأة.

وتزامن تكثيف هذا النشاط مع الأول من أيار، حيث يحيي العالم فيه كل عام اليوم العالمي للعمال، أو ما يُسمى بعيد العمّال، ويُعد مناسبة لتسليط الضوء على أوضاع ومكانة العمال في أنحاء العالم.

وجاءت الورشات والأيام الدراسيّة التي نظمها "كيان" بالتعاون مع مركز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسيّة في حيفا، حيث شاركت بها عشرات الموظفات سواءً من السلطات المحليّة أو المعاهد الأكاديمية أو ناشطات نسويات.

وبدأت الفعاليات بسلسلة من الورشات التي نظمت لمسؤولات منع التحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث انطلقت الورشات بتاريخ 11.3.19 وجاءت بالتعاون أيضًا مع مركز الحكم المحلي.

ونُظِّمت الورشات، التي شارك بها العشرات من الموظفات في السلطات المحليّة في مكاتب الشركة الاقتصادية في حيفا، حيث تناولت العديد من المواضيع والمحاور منها؛ قانون منع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وظيفة المسؤولة، واجباتها، صلاحياتها، وقدمت لهّن استشارات في عددٍ من الحالات التي تطرّقن إليها.

وختمت سلسلة الورشات بمؤتمر بتاريخ 16.4.19، شاركت فيه مسؤولات منع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وقُدِّمت خلاله محاضرات متنوعة، منها المسارات القضائية التي ترافق الشكاوى حال تقدمت بها المتحرش بها، وأيضًا التطورات القضائية المرافقة للموضوع، حيث قام بتقديم هذا المحور المحامي المختص في الحكم المحليّ، نضال حايك.

وبرز في هذا اليوم التفاوت في التعامل مع الشكاوى في المجتمعيّن، العربيّ واليهوديّ، حيث قامت المسؤولات بمشاركة تجاربهّن للزميلات للتعلم من تلك التجارب من خلال نقاشها على الملأ، بحضور مختصين ومختصات.

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ورافق هذه الأنشطة عدد من الفعاليات والمحاضرات لنساء ناشطات في الحقل، وتم تنظيم 3 ورشات لنساء في عسفيا شملت معلومات عن التحرش وعن العنف ضد النساء، ومحاضرة في مجد الكروم شاركت فيها نحو 50 ناشطة. وتطرقت إلى التحرشات عبر الشبكة والإنترنت ومحاور أخرى، كما ومحاضرة في جامعة "بن غوريون" شاركت فيها 45 ناشطة وامرأة تناولت موضوع مسؤولية المشغل بحال قدمت شكوى بالتحرش ومحاور أخرى، ومحاضرات إضافية في دير حنا وعرابة.

وامتدت الفعاليات التوعوية لتطال أيضًا طلاب المدارس، والمتوقع انخراطهم في سوق العمل مستقبلا، حيث تم تنظيم عدد من الورشات في عددٍ من الهيئات التعليمية.

وقالت مركزة المشروع في "كيان"، زينب ذياب، إن "كيان تضع موضوع محاربة التحرش في أماكن العمل في صلب أجندتها منذ سنوات، وقد نشطنا في المجال في عدة محاضرات ومؤتمرات وورشات، هدفنا من خلالها إلى رفع الوعي لخطورة الظاهرة أملا في اجتثاثها".

وأضافت أنه "في الأول من أيار يحيي العالم عيد العمال، ومن خلال هذه المناسبة يتم تسليط الضوء على مكانة ونضالات العمال في كافة أنحاء العالم. نحن وفي الورشات والفعاليات التي قمنا بتنظيمها نؤكد على أنّ نضال العمال لا يقتصر فقط على الجانب المالي وظروف العمل المادية إنما هنالك نضالات أخرى ليست أقل أهمية، وهي البيئة الصحيّة والآمنة للعمل، للعمال عامةً، وللعاملات النساء خاصةً، علمًا أنّ هذه البيئة كفيلة بدفع مساعي دمج النساء إلى سوق العمل، حيث وجود عراقيل كثيرة، منها الرهبة من استغلال المشغل للمرأة العاملة، والذي قد يقود إلى استغلال جنسي".



وختمت ذياب بالقول إن "العمل على محاربة الظاهرة، في 'كيان' وشركائها مستمر على مدار أيام السنة، وهذا النشاط يضاف إليه أيضًا مواصلة تفعيل 'خط الدعم' الذي قمنا بإطلاقه في 'كيان' ويقدم الدعم والمشورة لضحايا التحرش والاعتداءات الجنسيّة، حيث يمكن التواصل معنا على رقم: 048641904".