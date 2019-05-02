تحالف السعودية يهاجم قاعدة جوية قرب مطار صنعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن طيران تحالف السعودية عند منتصف الليل غارات على قاعدة جوية قرب مطار صنعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "الغارات استهدفت مواقع صيانة الطائرات المسيرة ومنظومة اتصالات وأماكن تواجد الخبراء والمشغلين لهذه المنظومات".

وقال المالكي إن "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، قامت بتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات بدون طيار، لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".

ووصف المالكي العملية التي نفذها التحالف بأنها عملية عسكرية نوعية "استهدفت تدمير أهداف عسكرية مشروعة"، مشيرا إلى أنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق ذكر تلفزيون المسيرة الذي يسيطر عليه الحوثيون أن 13 ضربة جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء.

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وقال أحد سكان صنعاء لرويترز إن انفجارات قوية هزت شمال المدينة، حيث يقع المطار والقاعدة العسكرية.

وتحارب السعودية والإمارات وعدد من حلفائهما جماعة الحوثي منذ مارس آذار/مارس 2015. ويسيطر الحوثيون على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ودمرت الحرب البنية التحتية في اليمن ودفعت كثيرا من سكانه إلى حافة المجاعة.