مداهمات واقتحامات بالضفة تخللها اعتقال 20 فلسطينيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بالمحافظة واعتقلت اثنين من المواطنين وصادرت مركبة.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت حي عين مصباح برام الله بعد منتصف الليل حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة.

واندلعت مواجهات عنيفة في الحي تخللها إطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الشبان، حيث اعتقل الجنود المواطن محمد عواد من رام الله

كما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت قرية كوبر وصادر مركبة الأسير معتصم البرغوثي عقب مداهمة منزله، فيما داهمت القوات قرية صفا، واعتقلت الشاب مهدي سائد كراجه ونقلته إلى جهة مجهولة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا وداهمت منزل الأسير المعاد اعتقاله في صفقة وفاء الأحرار إبراهيم المصري وقامت بتفتيشه.

أما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال مداهمات بالمحافظة، حيث اقتحمت القوات بلدة بيت فوريك، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت عدة منازل بعد تحطيم أبوابها وتخريب محتوياتها، واعتقلت كلا من الأسير المحرر زياد عبد الرحيم حنني وأرقم عاطف حنني ولؤي عماد عبد القادر الحج محمد.

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كما اقتحمت منطقة المساكن الشعبية شرقي المدينة، واعتقلت الشقيقين صهيب وعبد الرحمن بشكار.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة شبان من مخيم العروب وبلدة بيت أمر.

وقال مواطنون، إن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت كلا من: محمد حازم المصري، وأحمد علاء الدين ياغي، وقيس علاء الدين ياغي، وذلك بالقرب من جامعة خضوري.

كما داهمت قوات الاحتلال مناطق عصيدة، وخلة العين، وعين زعتة، في بلدة بيت أمر، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم أسيران محرران، وهم: أحمد نصري رشيد صبارنة، وحماد أحمد أبو مارية، وكرم زياد شحدة أبو سارة، وتم نقل المعتقلين إلى معسكر "عصيون" شمال بيت أمر.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات محافظة الخليل وفتشت المركبات ودققت في هويات ركابها.