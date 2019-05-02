شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة حملة '' فينا خير'' تناقش مع متطوعات فكرة إفطار صائم برمضان بسيحوت والان مع التفاصيل

ناقشت مجموعة من المتطوعات يمثلن أحياء مدينة سيحوت برئاسة أوسان عقيل باعباد، مندوبة مبادرة فينا خير بالمديرية وبتوجيهات من يسرى خوار نائبة مدير عام تنمية المرأة ورئيسة المبادرة بالمحافظة، وبدعم سخي من الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة، خطوات تنفيذ حملة إفطار صائم التي تنوي الحملة تنفيذها بالمديرية في رمضان.

وطرحت في الإجتماع الذي عقد في مقر حي الصيادين العديد من الافكار والخطوات التي ممكن تشملها الحملة .

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وحدد الاجتماع فئات المستهدفين من الحملة وهم المسافرون والأسر الفقيرة ونزلاء المستشفيات والمساجين والجنود ، وتم تكليف متطوع من كل حي لتحديد المتطوعين من مبدعات الطبخ وشباب ليقوموا بعملية توزيع الافطار مع تحديد مكان لتجميع وتقسيم وتغليف الأطباق ، حيث قمست أحياء المدينة إلى قسمين ، كل قسم يتكفل بافطار فئة معينة من المستهدفين مع مراعاة التنويع في وجبات الأفطار.

ومن جهة أخرى تم توفير أدوات تنظيف وبخور لتنفيذ عملية تنظيف للمساجد وتبخيرها طوال شهر رمضان المبارك.

ودعت مندوبة الحملة بالمديرية إلى تعاون الجميع لإنجاح هذه الحملة و الانخراط في هذا العمل التطوعي الإنساني الذي يسهم في خلق مجتمع متعاون ومتكاتف وتقدمت بشكرها لمحافظ المحافظه لدعمه ورعايته لهذه الأعمال الخيرية.