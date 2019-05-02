شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تشن غارات على مواقع شمالي قطاع غزة والان مع التفاصيل

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات فجر اليوم الخميس على أهداف في قطاع غزة.

وقال مصدر أمني بغزة لـ"العين الإخبارية": إن طائرات إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخين، أعقبهما إطلاق 3 صواريخ من طائرات حربية على مواقع شمال قطاع غزة، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف أن دوي انفجارات هائلة سمع نحو الساعة (3:20 فجرا بالتوقيت المحلي) في المنطقة، وتسبب بوقوع أضرار دون الإبلاغ عن إصابات.

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من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت عدداً من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات مفخخة وحارقة على المستوطنات في وقت سابق أمس".

وفي تطور ذي صلة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات بعد سقوط قذائف أطلقت من غزة.

وذكر موقع 0404 العبري أن صفارات الإنذار دوت في ناحل عوز وعلوميم، مضيفا أن قذيفتين سقطتا في منطقة شاعر هنيقب.