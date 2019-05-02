شكرا لقرائتكم خبر عن عملية نوعية للتحالف ضد الحوثيين في مطار صنعاء والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، في وقت متأخر الأربعاء، أن التحالف العربي ، نفذ غارات على قاعدة جوية قرب مطار صنعاء، وفقا لموقع 24.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "الغارات استهدفت مواقع صيانة الطائرات المسيرة ومنظومة اتصالات وأماكن وجود الخبراء والمشغلين لهذه المنظومات".

وقال المالكي إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران حولت مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية، ومكان لإطلاق الطائرات دون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".

Advertisements

ووصف المالكي العملية التي نفذها التحالف بأنها عملية عسكرية نوعية، استهدفت تدمير أهداف عسكرية "مشروعة" مشيراً إلى أنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق ذكر تلفزيون يسيطر عليه الحوثيون أن 13 ضربة جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء.

وقال أحد سكان صنعاء إن "انفجارات قوية هزت شمال المدينة أين يقع المطار والقاعدة العسكرية".