شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يقبض على تركيين بتهمة التجسس والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة تركية، أمس الأربعاء، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اعتقل "عاملين تركيين بمطعم" ونفت أنقرة أن يكونا جاسوسين، وفقا لموقع 24.

وقالت صحيفة "خبر ترك" إن "فولكان التينوك ومحمد دمير اللذين كانا يعملان في مطعم جنوب العاصمة الليبية طرابلس محتجزان منذ 12 أبريل (نيسان) في سجن قرب بنغازي".

وذكرت أن وسائل إعلام موالية لحفتر قالت إن "ثمة اشتباها بأنهما جاسوسان" لكن السلطات التركية رفضت هذه المزاعم ووصفتها بـ "هذيان مواقع التواصل الاجتماعي".

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ورفضت وزارة الخارجية التركية التعليق.

وشن الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد هجوماً على طرابلس في الغرب قبل ثلاثة أسابيع.

ويتمركز "الجيش الوطني الليبي" جنوب المدينة رغم القتال العنيف.

وتؤيد تركيا حكومة طرابلس في الجنوب الليبي برئاسة فائز السراج، المدعومة بميليشيات متطرفة ومتشددة تقاتل الجيش الوطني.