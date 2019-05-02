شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل السعودي ينقذ سفينة إيرانية قرب ميناء جدة والان مع التفاصيل

أعلنت قوات خفر السواحل السعودية، اليوم الخميس، أنها نفذت عملية إنقاذ لسفينة نفط إيرانية قرب ميناء جدة في البحر الأحمر، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة "هابينس 1" المؤلف من 26 بحاراً، وأنه لا يوجد أي إصابات بينهم، وأشارت إلى أن السفينة كانت تحمل منتجات نفطية.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودية أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة "هابينس 1 HAPPINESS I"، حيث طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة، لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة.

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وأضاف أنه بتحليل المعلومات للسفينة هابينس 1 اتضح أنها تحمل علم "إيران"، ويتكون طاقمها من عدد 26 بحاراً، 24 من الجنسية الإيرانية، و2 من الجنسية البنجلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة 70 ميلاً بحرياً.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السعودية تلقت طلباً رسمياً عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من الدور الإنساني للسعودية.