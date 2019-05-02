قرقاش: الأولوية في ليبيا تتمثل في التصدي للإرهاب ودعم الاستقرار

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الأولوية في ليبيا لمواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في الأزمة التي طال أمدها.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "اتفاق أبوظبي أتاح فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة.. في هذه الأثناء تواصل المليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة الليبية وتعطل عملية البحث عن حل سياسي".

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي من جهة، والمليشيات المسلحة والجماعات التابعة لجماعة الإخوان من جهة أخرى في العاصمة طرابلس.

ويهدف الجيش الوطني الليبي من عمليته العسكرية في طرابلس، والتي أطلقها في 4 أبريل/نيسان الماضي، لتحرير العاصمة من المليشيات التي تتلقى دعما من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتأييدا من التنظيمات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان ومعقلها مدينة مصراتة.