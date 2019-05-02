انت الان تتابع تسريبات عن «هواوي» تطيح بوزير الدفاع البريطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل، مساء اليوم، الأربعاء، بأن وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون تمت إقالته على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي للبلاد. من جهته، ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن الإقالة جاءت على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات. وقال المكتب في بيان، مساء اليوم، "جاء قرار رئيسة الوزراء، بسبب سلوك وزير الدفاع فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".

وجاء التحقيق في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة. ويشغل جافين ويليامسون منصب وزير الدفاع منذ العام 2017. وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن رئيسة الحكومة تيريزا ماي عينت بيني موردون