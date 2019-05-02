قطر تُدافع عن طهران بعد العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "تمديد العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني غير مفيد للمنطقة وسيؤثر على الدول التي تستفيد منه"، وفقا لموقع 24.

وقال في مؤتمر صحافي في ختام أعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنظمة حوار التعاون الآسيوي، إنه لا يجب تمديد العقوبات، لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وقال الوزير القطري: "بالنسبة لنا في دولة قطر، نعتقد أن العقوبات أحادية الجانب لن تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات، وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار".

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وفرضت الولايات المتحدة مجدداً عقوبات على إيران في أغسطس(آب) ونوفمبر(تشرين ثاني) من العام الماضي، بعد الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع طهران في 2015.

وتزايد التوتر في الخليج منذ أن أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات، وردت إيران بتهديدات جديدة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه الجزء الأكبر من النفط العالمي.

وزاد هذا القرار غير المسبوق المخاوف من احتمال مواجهة في المنطقة لأن إيران أعلنت أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط جماعة إرهابية، وهددت بمواجهة هذه القوات إذا دخلت مياه الخليج.