البيت الأبيض: إدارة ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا أجنبيا،وفقا للعين الإخبارية.
وقالت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني: "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".
وتنظيم الإخوان مصنف "إرهابي" في مصر حيث أسس في 1928.
ويأتي هذا الإعلان بعد 3 أسابيع من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لواشنطن. وكان ترامب أشاد خلال الزيارة بـ"العمل الجيد جدا" للسيسي.
ويتيح إدراج تنظيم الإخوان في اللائحة الأمريكية، فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة لديها علاقات مع الإخوان.
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