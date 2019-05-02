المحافظون يخشون خسارة 600 مقعد بالانتخابات المحلية البريطانية بسبب بريكست

رصدت صحيفة "الصن" البريطانية تخوُّف نواب محافظين من خسارة ما بين 500 إلى 600 من مقاعد المجالس المحلية على أثر الفوضى التى اتسمت بها عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت الصحيفة أن النواب المحافظين يخشون انتقام الناخبين من زعيمة الحزب ورئيسة الحكومة تيريزا ماى فى الانتخابات المحلية الأكبر فى البلاد منذ عام 2015.

ويبدأ التصويت، الأحد، فى 259 بلدية فى أنحاء انجلترا وايرلندا الشمالية، حيث سيُنتخَب 8804 عضوا.

وأعرب النواب المحافظون عن تخوفهم من هزيمة قاسية نتيجة انتقام الغاضبين -من أنصار معسكرَي الخروج والبقاء في الاتحاد الأوروبي على السواء- من أداء حكومة المحافظين بزعامة ماي في ملف بريكست.

ويتكهن بعض أعضاء الحكومة بخسارة أكثر من ألف مقعد في المجالس المحلية.

وفي انتخابات 1995، خسر حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء آنذاك، جون ميجور، أكثر من ألفَي معقد في المجالس المحلية في هزيمة قاسية.