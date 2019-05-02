تصاميم مقترحة لترميم سقف كاتدرائية نوتردام

اسماء السيد - تقدم مهندسون من مختلف بلدان العالم بتصاميم هندسية مبتكرة لترميم سقف كاتدرائية نوتردام الباريسية بعدما التهمها حريق هائل. من هذه التصاميم ما هو روحاني، ومنها ما هو غريب جدًا.

"الخليج 365" من بيروت: جراء الحريق الذي حصل في سقف كاتدرائية نوتردام، دعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب المهندسين من جميع بلدان العالم إلى تصميم سقفٍ بديلٍ، يكون متماشيًا مع تقنيات هذا العصر وتحدياته.

واستجابة لهذا النداء، قدّم مهندسو "استديو ناب" الذين يتخذون من باريس مقر عملٍ لهم، تصميمًا متأقلمًا مع أكبر تحد يواجه هذا العصر: التغير المناخي.

تمثّل هذا المشروع في بناء بيتٍ زجاجيٍ يحل مكان السقف القديم الذي كان مصنوعًا من الخشب.

البيت الزجاجي

السقف الجديد المصنوع من الزجاج سيأخذ في الوقت نفسه الشكل الخارجي للسقف القديم. لكن الفارق هو أننا سنرى في الداخل صفوفًا من الأشجار والأزهار، في الأماكن التي كانت مدعمة سابقًا بعوارض خشبية.

سيتم استبدال البرج ببديلٍ صديقٍ للبيئة، انطلقت فكرته من خلايا النحل الثلاث التي نجت من الحريق. لذلك، سيكون البرج الجديد، وفقًا لهذا التصميم، عبارةً عن منحلٍ يضم عشرات الخلايا.



تلت اقتراح "استديو ناب" اقتراحات لتصاميم أخرى اتت من مهندسين آخرين. وتراوحت التصاميم بين العمليّة، الطموحة والغريبة:

- شعاع من النور

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اقترح فيزوم أتلييه الهندسي السلوفاكي أن يرسل البرج شعاعًا من الضوء إلى السماء فيصل وفق فكرته، بهذه الطريقة، الأرض بالسماء.

- هشاشة الكريستال

اقترح مكتب الهندسة الإيطالي استديو فكساس "الكريستال الحلزوني الشكل، رمزًا لهشاشة التاريخ والروحانية".

- الزجاج الملوّن

المهندس الكسندر فانتوني رأى أن نوافذ الزجاج الملوّن هي التصميم الأمثل لكاتدرائية نوتردام.

- الغرابة:

واحد من أغرب التصاميم المقترحة هي لدار "كيس ذا ارشيتكت" لهندسة العمارة.

- جمال الشعلة

اقترح المصمم ماتيو لهانور أن يكون السقف الجديد على شكل شعلة، لتذكّر بالحريق وتحوّل ذكراه إلى تحفةٍ فنيةٍ جميلةٍ.



أعدّت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "إندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/notre-dame-fire-damage-roof-design-new-greenhouse-a8887371.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0lraXXdLFkvTKCOZnCJpn8sEiM3X0N87omaMY-GIRuBf0sf17ey1otD8o#Echobox=1556288839