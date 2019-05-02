غسان عطالله: صورة الخلافات لا تفيدنا فلنضع يدنا بيد بعضنا لتخليص الوطن

شدد وزير المهجرين غسان عطالله على "َضرورة وقف الهدر وجباية الضرائب كجزء من الحلول التي على الدولة اللبنانية أخذها من أجل تخطي الازمة الاقتصادية التي نمر بها"، معتبراً أن "لا دولة في العالم تعفي المواطن من الضرائب جميع الحياة والناس لا تدفع الضرائب نتنظر الاعفاءات بالوقت الذي على الدولة أن تقوم بجباية الضرائب".
وفي حديث إذاعي، أكد عطالله "ضرورة الانكباب على العمل اكثر ومواصلة المناقشات للوصول إلى حلول أفضل والحكومة مجتمعة موجودة في مجلس الوزراء يوم بيوم لساعات طويلة لايجاد الحلول وهذه الحلول لن تكون من جيبة الفقراء"، مطالباً الناس المحافظة على هذا البلد ومسؤوليتنا كشعب خاصة أننا قادمون على صيف واعد وهذ الظروف جيدة وممتازة ولبنان موعود باعداد كبيرة من المغتربين والسياح وصورة الخلافات لا تفيدنا ولنضع يدنا بيد بعضنا لتخليص الوطن".
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