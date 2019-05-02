ركّز الوزير السابق ​ملحم الرياشي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "قد يكون أبلغ مضامين فكر المعلّم ​بطرس البستاني​ ما معناه، أنّ التوريث السياسي ليس بخصوبة، بل هو العقم بعينه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرياشي: "التوريث السياسي ليس بخصوبة بل هو العقم بعينه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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