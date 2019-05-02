قوى الأمن: توقيف 83 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1007 مخالفات سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 83 مطلوبًا في تاريخ يوم أمس 1 أيار 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، سلب وتزوير".

وأفادت بـ"ضبط 1007 مخالفات ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".