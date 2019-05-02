أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "إهمال او خلل فني فاضح، لا نعرف مصدره، ولكنه مرتبط حكما بمعامل او بواخر الكهرباء في ساحل الجية، نتيجته مزيد من التلوث للمياه والشاطئ إضافة إلى انبعاثات اشتعال الفيول. انه اخبار برسم النيابة العامة في جبل لبنان، وزارة الطاقة، مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة البيئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله عن تلوث الجية: مرتبط حكما بمعامل او بواخر الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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