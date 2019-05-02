واشنطن بوست:مادورو تنهار تاركة الولايات المتحدة تبحث عن الخطوات المقبلة

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ان خطة المعارضة الفنزويلية لإطاحة الرئيس ​نيكولاس مادورو​ تنهار تاركة ​الولايات المتحدة​ تبحث عن الخطوات المقبلة. وأعلنت انه هناك خلاف داخل ​الادارة الاميركية​ بشأن اعتماد الخيار العسكري في ​فنزويلا​ ولا سيما بين ​البنتاغون​ ومستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي ​جون بولتون​.

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