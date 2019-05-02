روحاني: لن نستأذن من أحد لتعزيز قدراتنا الدفاعية

أكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ أن "ايران لن تستأذن من أحد لتعزيز قدراتها الدفاعية"، مشيراً إلى ان "البلاد تواجه حربا اقتصادية كبرى"، لافتاً إلى "الظروف الدولية الحساسة والانتهاكات الاميركية"، قائلا: "في الوقت الحاضر تواجه بلادنا ضغوطا دولية اشتدت منذ العام الماضي، وتستمر في العام الحالي، فالعدو أدخلنا في حرب اقتصادية كبرى".

ولفت إلى أن "​الحكومة الايرانية​ وشعبها وكما في الحرب المفروضة لم تكن البادئة بهذه الحرب الاقتصادية، ولكننا لم ندع العدو يسيطر على شبر من ارض الوطن، وقد انتصرنا في ظل الثقة بالذات"، مشيراً إلى أنه "في مؤامرة اميركية جديدة، يفرض على الدول الاخرى ان تتحرك في الاطار الذي تحدده ​اميركا​ لها في القضايا المرتبطة بالتقنية وغيرها، مشددا على اننا ومن اجل تعزيز قدراتنا الدفاعية وأي أمر آخر لن نستأدن من أحد، فالشعب الايراني يرفض منطق القوة والباطل، ويصمد حتى النهاية".

وأشار روحاني الى "محاولات ​أميركا​ لتصفير صادرات ​النفط​ الايراني"، قائلا: "اننا سنحبط مخططات العدو في هذا المجال، ففي العام الماضي ورغم الحظر صدرنا ما قيمته 43 مليار ​دولار​ من النفط، وفي هذا العام، سنصدر بنفس الحجم، ومن جهة اخرى، وللسنة الرابعة على التوالي حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج ​القمح​، حيث ننتج القسم الاعظم من المواد الغذائية في الداخل".

وأضاف روحاني: "الدولة التي تمنع دخول الدواء والغذاء وتعرقله، هي عدو للشعب الايراني وقد انتهكت اميركا جميع القوانين الدولية، كما ان نقضها لالتزاماتها لم يكن فقط مع ايران فحسب، بل ان اميركا نقضت العديد من الاتفاقات الاخرى".