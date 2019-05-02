الحكومة الأردنية أقرت نظاما لحماية المخبرين والشهود في قضايا الفساد

أقرت ​الحكومة الأردنية​ نظامًا معدّلًا لنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا ​الفساد​ وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.

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