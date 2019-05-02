غوايدو يدعو إلى الإضراب العام ومواصلة التظاهرات في فنزويلا

دعا المعارض الفزويلي خوان غوايدو إلى إضراب عام ومواصلة التظاهرات في فنزويلا، مشددا على "أننا سنواكب اقتراح التناوب في الإضراب إلى أن نصل إلى الإضراب العام".
وقال غوايدو (35 عاما) الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا واعترف به أكثر من خمسين بلدا على رأسها الولايات المتحدة، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس "سنواصل تحركنا في الشارع إلى أن نحصل على حريتنا".
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