نائب الرئيس الأميركي السابق: لإنهاء الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية باليمن

دعا نائب الرئيس الأميركي السابق، مرشح الرئاسة الديمقراطي لعام 2020 ​جو بايدن​ إلى "إنهاء الدعم الأميركي للحملة ​السعودية​ في ​اليمن​ كجزء من أول مقترحات السياسية الرئيسية، التي صدرت منذ إطلاق حملته الانتخابية"، معتبراً أن "الوقت حان لإنهاء الدعم الأميركي للحرب في اليمن، وإلغاء الشيك الفارغ الذي منحته إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للسعودية بسبب إدارتها لتلك الحرب" وحث ​الكونغرس​ على "تجاوز ​حق النقض​ لترامب".

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