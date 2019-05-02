سانا: الجيش السوري رد على اعتداء بالصواريخ على ريف جبلة أدى لمقتل مدني وإصابة 4 آخرين

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "إرهابيين يتحصّنون في ​محافظة إدلب​ وأقصى الريف الشمالي في ​اللاذقية​ قرب الحدود التركية، اعتدوا بال​صواريخ​ على قرية بخضرمو في ريف مدينة جبلة، ما تسبّب بمقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل".

وبيّنت أنّ "وحدة من ​الجيش السوري​ ردّت على مصدر الإعتداء بضربات أدّت إلى تدمير منصّات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين".