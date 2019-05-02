ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "إرهابيين يتحصّنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية، اعتدوا بالصواريخ على قرية بخضرمو في ريف مدينة جبلة، ما تسبّب بمقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل".
وبيّنت أنّ "وحدة من الجيش السوري ردّت على مصدر الإعتداء بضربات أدّت إلى تدمير منصّات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الجيش السوري رد على اعتداء بالصواريخ على ريف جبلة أدى لمقتل مدني وإصابة 4 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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