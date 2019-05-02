مادورو: ترامب وبولتون هما من أدارا المحاولة الانقلابية

اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية للاحتفال باليوم العالمي للعمال، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بتنسيق كافة عمليات المحاولة الانقلابية التي تعرضت لها كراكاس.
وشدد على أن الشعب الفنزويلي "قادر على التضحية بنفسه من أجل حماية وطنه وثورته ضد من حاولوا الانقلاب على الرئيس هوغو تشافيز من قبل، وولم يفلحوا، وها هم يحاولون الكرة مجددًا معي ولم يفلحوا"، مضيفا: "وها نحن قد ألحقنا الهزيمة بأحد اليمينيين المتآمرين، وهو حاليا يتنقل من سفارة لأخرى، إذ انهم مطلوبون للعدالة، وعاجلًا أم آجلًا سيخضعون للحساب لدفع ثمن خيانتهم وثمن ما ارتكبوه من جرائم".
وأكد مادورو أن جيش بلاده، وشعبها لن يسمحوا بأي انقلاب عسكري، مشددا على أن "من يريد أن يصل للقصر الجمهوري عليه بشيء واحد فقط، هو الحصول على أصوات الشعب في الانتخابات، فهذا هو الطريق الوحيد لمن يريد أن يكون رئيسًا لفنزويلا، وليس بواسطة البنادق والأسلحة".
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