المقداد التقى نظيره الكوري الشمالي: للتعاون لمواجهة الإجراءات الاقتصادية المفروضة على البلدين

عبّر نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، خلال لقائه نائب وزير خارجية كوريا الشمالية باك ميونغ غوك والوفد المرافق، عن "عمق علاقات الصداقة التاريخية بين سوريا وكوريا الشمالية في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية".
وأكّد "ضرورة التعاون لمواجهة التحديات المتمثّلة بالإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب الّتي تفرضها الدول الغربية على سوريا وكوريا"، معربًا عن إدانته "عدم احترام الولايات المتحدة الأميركية لالتزاماتها الّتي قدّمتها لكوريا الشمالية أثناء المباحثات الّتي تمّت بين الجانبين".
بدوره بيّن غوك أنّ "زيارته لسوريا تأتي تأكيدًا على أهمية العلاقات الكورية- السورية"، مشدّدًا على أنّ "كوريا تقف دومًا إلى جانب سوريا وتدعم مواقفها في مختلف المحافل الدولية".
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