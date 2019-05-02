المقداد التقى نظيره الكوري الشمالي: للتعاون لمواجهة الإجراءات الاقتصادية المفروضة على البلدين

عبّر نائب وزير الخارجية السورية ​فيصل المقداد​، خلال لقائه نائب وزير خارجية ​كوريا الشمالية​ باك ميونغ غوك والوفد المرافق، عن "عمق علاقات الصداقة التاريخية بين ​سوريا​ وكوريا الشمالية في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

وأكّد "ضرورة التعاون لمواجهة التحديات المتمثّلة بالإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب الّتي تفرضها الدول الغربية على سوريا وكوريا"، معربًا عن إدانته "عدم احترام ​الولايات المتحدة الأميركية​ لالتزاماتها الّتي قدّمتها لكوريا الشمالية أثناء المباحثات الّتي تمّت بين الجانبين".

بدوره بيّن غوك أنّ "زيارته لسوريا تأتي تأكيدًا على أهمية العلاقات الكورية- السورية"، مشدّدًا على أنّ "كوريا تقف دومًا إلى جانب سوريا وتدعم مواقفها في مختلف المحافل الدولية".