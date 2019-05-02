بدء سريان إلغاء الإعفاءات الأمريكية لمستوردي النفط الإيراني حيز التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

دخل قرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني حيز التنفيذ اليوم الخميس، في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شئون دول المنطقة.

وطالبت الولايات المتحدة، في 22 أبريل الماضي، الدول التي تشتري النفط الإيراني، بالتوقف عن استيراداه بحلول الأول من مايو، وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.

ومع بدء عدم تجديد الإعفاءات لمشتري النفط الخام الإيراني، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية يعقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران برايان هوك، اجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لإطلاع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بآخر مستجدات السياسة الأمريكية تجاه إيران.

Advertisements

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هوك سيشدد خلال اجتماعاته على أهمية محاسبة إيران، لتحديها قرارات مجلس الأمن من خلال تطويرها واختبارها للصواريخ الباليستية.

وأضافت الوزارة أن هوك سيؤكد أيضا على الحاجة إلى تطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بإيران، ومنها تقييد سفر مسؤوليها وحظر شرائها للسلاح.

وانتهت مهلة استمرت 6 أشهر، منحتها الولايات المتحدة إلى 8 دول، معظمها في آسيا، من أجل التوقف عن استيراد النفط الإيراني، الذي تستخدم طهران إيراداته في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.