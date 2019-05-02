فيات كرايسلر تتعاون مع جوجل وسامسونج في سيارتها الذكية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت شركة فيات كرايسلر إنها ستستخدم تكنولوجيا من شركة جوجل الأمريكية، وشركة سامسونج الكورية الجنوبية للربط بين جميع المركبات التي ستنتجها بحلول عام 2022، لتزويدها بموسيقى وفيديو وتسهيل قدرات خدمة تشارك السيارات والقيادة الذاتية.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، قال متحدث باسم شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز: "إن الشركة ستستخدم نظام تشغيل أندرويد الخاص جوجل على المستوى العالمي بدلاً من مزيج من برامج الكمبيوتر التي تختلف من منطقة لأخرى".

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وستستخدم الشركة المنتجة للسيارات كذلك منصة تخزين رقمية من وحدة هارمان التابعة لشركة سامسونج إلكترونيكس.

وخلافا لشركتي جنرال موتورز وفورد موتور المنافستين، لم تنفق شركة فيات كرايسلر شيئًا على تطوير تقنية المركبة ذاتية القيادة. ووفر ذلك للشركة مبالغ طائلة من المال، لكنه جعلها معتمدة على أطراف من الخارج لتوفير التكنولوجيا والأنظمة.

وقالت الشركة إنها ستبدأ تزويد المركبات بالقدرات الجديدة في النصف الثاني من عام 2019 . وقالت الشركة: "إن النظام سيساعد مالكي السيارات بالتنبؤ باحتياجات الصيانة وتحديد أماكن محطات الوقود والشحن وتلقي إشعارات المرور وعروض المطاعم".​