السعودية وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

اتفقت السعودية وكوريا الجنوبية على تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان أنه خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة التعاون الدفاعي المشترك أمس الأربعاء في الرياض ، ناقش نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه تشو سوك ومحمد بن عبد الله العياش ، مساعد وزير الدفاع السعودي ، سبل تعزيز التبادلات في الصناعة العسكرية والدفاعية، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وأضاف البيان: "لمواصلة هذه الجهود من أجل التعاون ، اتفق الجانبان على عقد جولة ثانية من الاجتماعات العام المقبل في سول".

وتم تشكيل لجنة سول-الرياض في ديسمبر الماضي بعد أن اقترحت السعودية إنشاء كيان استشاري على مستوى نواب الوزراء لتعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين الجانبين.