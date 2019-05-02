استقبالة رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري و مدير غرفة العمليات الامنية العميد جفين بن فهد القحطاني.
كتبت - ليندا سليم:
افتتح رئيس الحرس الملكي بالرياض الفريق الاول الركن سهيل بن صقر المطيري مركز القيادة والسيطرة في غرفة العمليات الامنية بحضور نائب رئيس الحرس الملكي وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي ، وكان في
بعد ذلك استمع الجميع الى ايجاز من رئيس هيئة
كانت هذه تفاصيل خبر المطيري يفتتح غرفة العمليات الأمنية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.