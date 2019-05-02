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المطيري يفتتح غرفة العمليات الأمنية بالرياض

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كتبت - ليندا سليم:
افتتح رئيس الحرس الملكي بالرياض الفريق الاول الركن سهيل بن صقر المطيري مركز القيادة والسيطرة في غرفة العمليات الامنية بحضور نائب رئيس الحرس الملكي وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي ، وكان في

استقبالة رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري و مدير غرفة العمليات الامنية العميد جفين بن فهد القحطاني.

بعد ذلك استمع الجميع الى ايجاز من رئيس هيئة

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العمليات عن مكونات مركز القيادة والسيطرة والتي تعمل بنظام آلي متكامل وفق أحدث المنظومات الحديثة لإدارة ساحة العمليات الامنية و مناطق العمليات وفق مفهوم موحد وسلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تربط جميع المناطق ، وجاء استخدام هذه التقنية الحديثة بناء على توجيهات ومتابعة رئيس الحرس الملكي .
 
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