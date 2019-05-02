المطيري يفتتح غرفة العمليات الأمنية بالرياض



كتبت - ليندا سليم:

افتتح رئيس الحرس الملكي بالرياض الفريق الاول الركن سهيل بن صقر المطيري مركز القيادة والسيطرة في غرفة العمليات الامنية بحضور نائب رئيس الحرس الملكي وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي ، وكان في

استقبالة رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري و مدير غرفة العمليات الامنية العميد جفين بن فهد القحطاني.

بعد ذلك استمع الجميع الى ايجاز من رئيس هيئة

العمليات عن مكونات مركز القيادة والسيطرة والتي تعمل بنظام آلي متكامل وفق أحدث المنظومات الحديثة لإدارة ساحة العمليات الامنية و مناطق العمليات وفق مفهوم موحد وسلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تربط جميع المناطق ، وجاء استخدام هذه التقنية الحديثة بناء على توجيهات ومتابعة رئيس الحرس الملكي .