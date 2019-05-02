السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية على متنها 26 بحاراً

أنقذ حرس الحدود السعودي سفينة نفط إيرانية على متنها 26 بحاراً، وذلك بعد تعرضها لعطل بالقرب من ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، أن “مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC )، تلقى بلاغاً من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس 1 ( HAPPINESS I )، حيث طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة”.

واشار إلى أنه بتحليل المعلومات للسفينة هابينس 1 ( HAPPINESS I )، اتضح أنها تحمل علم “إيران” ويتكون طاقمها من عدد 26 بحاراً، 24 من الجنسية الإيرانية، و 2 من الجنسية البنغلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة ( 70 ) ميلاً بحرياً باتجاه ( 198 ) درجة.

وأضاف: “على الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، حيث باشرت عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جواً لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث”.

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وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المملكة تلقت طلباً رسمياً عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

ولفت إلى أن “هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة السعودية وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة، كعادتها في مثل هذه الحالات”.

المصدرالشرق الاوسط