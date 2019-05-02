كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق الرصاص على قاضيين بمدينة إنديانا بوليس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قاضيان أمريكيان أمس الأربعاء لإطلاق الرصاص فى مدينة "إنديانا بوليس" الأمريكية.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم الشرطة المحلية أوضح أن القاضيين أندرو آدامز وبراد جاكوب تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وأن أحدهما فى حالة خطيرة، فيما وصف الأطباء حالة الآخر بأنها حرجة.

ولم تتوافر -حتى الآن- أية تقارير عن طبيعة الحادث، فيما بدأت التحقيقات للوقوف على ملابساته.