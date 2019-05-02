حالة الطقس: غائم جزئيا وحار رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، إلا أنها تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم في غالبية أنحاء البلاد.
كما يتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة.
وفي ساعات مساء اليوم، فمن المتوقع أن تشتد سرعة الرياح، ويدخل البلاد هواء بارد ورطب بدءا من السواحل، ثم المناطق الداخلية خلال ساعات الليل.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 28 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 17، صفد 27 – 13، طبرية 34 – 17، الناصرة 28 – 16، يافا 29 – 19، القدس المحتلة 29 – 15، عسقلان 28 – 19، عين جدي (البحر الميت) 37 – 24، بئر السبع 34 – 17، أم رشرش (إيلات) 42 – 26.
ويوم غد، الجمعة، يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، كما يكون الجو غائما جزئيا، وتكون الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الجو باردا خلال ساعات الليل والفجر، وخاصة في المناطق الجبلية.
ويتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت مع بقائها دون المعدل السنوي لهذا الوقت من العام بقليل، ويسود جو دافئ وربيعي معتدل.
ويتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، يوم الأحد، ويسود جو حار إلى شديد الحرارة في كافة المناطق خاصة في منطقة الأغوار.
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