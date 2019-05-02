الان تتابع إلغاء الإعفاءات الأميركية من العقوبات لـ8 دول من كبار مستوردي النفط الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس إلغاء الإعفاءات الأميركية من العقوبات لـ8 دول من كبار مستوردي النفط الإيراني

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