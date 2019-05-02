التحالف العربي: تدمير مرافق الطائرات المسيرة بقاعدة جوية تابعة لأنصار الله بصنعاء

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفّذت عملية عسكرية نوعية لتدمير أهدف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)".
وشدّد على أنّ "أنصار الله" قامت بتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية الّتي تهدّد الأمن الإقليمي والدولي، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".
وأكّد المالكي "التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع استخدام "الحوثيين" وكذلك التنظيمات الإرهابية الأُخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ الإجراءات كافّة الكفيلة بحماية المدنيّين والمناطق الحيويّة من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيّة".
كما شدّد على أنّ "عملية الإستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف اتّخذت الإجراءات الوقائية كافّة والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية في مطار صنعاء الدولي".
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