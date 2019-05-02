نائب وزير خارجية الكويت: جهودنا مستمرة لإعادة اللحمة للبناء الخليجي واحتواء الأزمة

أكّد نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجار الله، أنّ "جهود الكويت مستمرّة لاحتواء الأزمة الخليجية"، معربًا عن أمله في أن "لا تطول أكثر ممّا هي عليه".
ولفت في تصريحات صحافية على هامش الإجتماع الوزاري السادس عشر لـ"حوار التعاون الآسيوي" في الدوحة، إلى أنّ "الكويت تملك آمالا كبيرة في أن تتمكّن من خلال جهود أمير البلاد، وإصراره على احتواء هذه الأزمة، من إعادة اللحمة للبناء الخليجي".
وبيّن الجار الله أنّ "الاجتماع يشهد مشاركة كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مؤشر إيجابي على أنّنا نسير في الاتجاه الصحيح"، مركّزًا على أنّ "الكويت تعوّل كثيرًا على هذا التعاون، وتنظر إلى أنّه سيمكن الدول الأعضاء من تحقيق طموحات شعوبها في التنمية المستدامة والبناء".
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