أدرعي: أغرنا على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لحماس في شمال غزة

أعلن المتحدث باسم الحيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات سلاح الجو على عدد من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردًّا على اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق أمس".

وأكد أفيخاي أدرعي ان "جيش الدفاع ينظر بخطورة الى كل محاولة للمساس بمواطني إسرائيل وسيواصل العمل ضد هذه النشاطات"، محملا منظمة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه.