الخزعلي: الظهور الأخير للبغدادي مبرر لوجود القوات الأميركية في العراق

ركّز زعيم "عصائب أهل الحق" في العراق قيس الخزعلي، على أنّ "الهدف من الظهور الأخير لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، هو رسالة لإيجاد مبرّرات سياسيّة لتواجد القوات الأميركية في البلاد".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "جوابنا أنّ أمن العراق يتحقّق بتقوية القوات المسلحة العراقية وتطوير الجهد الاستخباري، لا أن يظلّ العراق محتاجًا إلى القوات الأميركية الّتي أصبح واضحًا أن مشروعها هو أمن الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أنّ "هذا يعني إضعاف العراق وزعزعة امنه واستقراره".

وكان قد ظهر البغدادي​ في تسجيل مصوّر جديد للتنظيم للمرّة الأولى منذ عام 2014. وقد نشرت مؤسسة "الفرقان" التابعة للتنظيم الفيديو الّذي وصلت مدّته إلى 18 دقيقة عبر "تيليغرام".